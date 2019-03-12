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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 02:25

-Afyonkarahisar karayolu üzerinde feci ! Yaralılar var

-Afyonkarahisar karayolu üzerinde biri minibüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç , bugün saat 20.00 sıralarında -Afyonkarahisar karayolu üzerindeki kavşağına yakın bölgede meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyreden biri minibüs 3 aracın çarpışması sonucu toplam 21 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile polis sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

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