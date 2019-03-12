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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 05:19

Son dakika: 'ın eşi sında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 'ın eşi , 'de geçirdiği sı sonucu ağır yaralanmıştı. Gelen son dakika haberine göre Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Demet Akbağ'ın eşi hayatını kaybetti

'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen sında ağır yaralanan 'ın eşi , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çika'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan ve aynı hastaneye kaldırılan sürücü Muammer Renda'nın ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

İstanbul'dan uçakla İzmir gelen ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın, hastaneye geldiği öğrenildi.

Arka kapıdan hastaneye giren Akbağ'ın eşinin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldığı belirtildi.

İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı cipin dün akşam saatlerinde Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile sürücü yaralanmış, yaralılar sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.



Demet Akbağ ve kazada hayatını kaybeden eşi Zafer Çika

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