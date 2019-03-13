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  • 13.03.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 15:59

'ndan Netanyahu'ya sert tepki: Utanç verici

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine "İçler acısı, utanç verici..." diyerek sert tepki gösterdi.

Dışişleri'nden Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine Twitter hesabı üzerinden sert yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Netanyahu için Twitter hesabından şu sözleri söyledi:

".@netanyahu hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek adına çaresizlikle gündem değiştirmeye çalışıyor. Filistinliler bir yana, İsrail vatandaşlarına karşı da ayrımcılık ve nefreti alevlendiriyor. İçler acısı, utanç verici..."

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