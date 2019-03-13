Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine Twitter hesabı üzerinden sert yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Netanyahu için Twitter hesabından şu sözleri söyledi:

".@netanyahu hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek adına çaresizlikle gündem değiştirmeye çalışıyor. Filistinliler bir yana, İsrail vatandaşlarına karşı da ayrımcılık ve nefreti alevlendiriyor. İçler acısı, utanç verici..."