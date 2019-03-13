Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.03.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 23:12

'li 'de aleyhinde oy verdi

le müzakerelerin askıya alınması için önerge oylayan 'de 'li Türkiye aleyhinde oyunu kullandı. Atatürk'ün partisi olduklarını savunan de, 'nın siyasi kolu HDP ile kol kola geziyor.

HDP'li Eyüp Doru AP'de Türkiye aleyhinde oy verdi

'nin aleyhindeki faaliyetleri Avrupa'da devam ediyor. 'nin hukuksuz bir biçimde Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan müzakerelerinin askıya alınması oylamasında HDP'li Türkiye karşıtı oy verdi.

"MÜZAKERELER ASKIYA ALINSIN"
'da Faruk kod adıyla da faaliyet gösteren Eyüp Doru oylama sonrasında açıklamalarda bulundu.

HDP'nin Avrupa Temsilcisi sıfatıyla parlamentoda bulunan Doru "Bizler de Avrupa Parlamentosu gibi düşünüyoruz. Müzakereler tamamen koparılmasın, askıya alınsın." açıklamalarını yaptı.

CHP BU HAİNLERLE KOL KOLA
Atatürk'ün partisi olduklarını savunan de, PKK'nın siyasi kolu HDP ile kol kola geziyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHDP'li Eyüp Doru AP'de Türkiye aleyhinde oy verdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri