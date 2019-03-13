HDP'li Eyüp Doru AP'de Türkiye aleyhinde oy verdi

HDP'nin Türkiye aleyhindeki faaliyetleri Avrupa'da devam ediyor. AP'nin hukuksuz bir biçimde Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan AB müzakerelerinin askıya alınması oylamasında HDP'li Eyüp Doru Türkiye karşıtı oy verdi.

"MÜZAKERELER ASKIYA ALINSIN"

PKK'da Faruk kod adıyla da faaliyet gösteren Eyüp Doru oylama sonrasında açıklamalarda bulundu.

HDP'nin Avrupa Temsilcisi sıfatıyla parlamentoda bulunan Doru "Bizler de Avrupa Parlamentosu gibi düşünüyoruz. Müzakereler tamamen koparılmasın, askıya alınsın." açıklamalarını yaptı.

CHP BU HAİNLERLE KOL KOLA

Atatürk'ün partisi olduklarını savunan CHP de, PKK'nın siyasi kolu HDP ile kol kola geziyor.