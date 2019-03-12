23. Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM'lerde eğitim almak isteyen adaylar başvurularını yaptıktan sonra mülakat sınavına katıldı. Yaklaşık 4 ay eğitim verilen POMEM'lere katılmak isteyen adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapan adaylar için gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 23. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 POMEM mülakat sonuçlarının tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

23. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen 23. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Ancak bir önceki POMEM mülakat sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 53 gün içerisinde erişime açılmıştı. Buna göre, 23. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının da kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.

POMEM mülakat sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

23. Dönem POMEM ile birlikte, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu olmak üzere toplam 10 bin öğrenci adayı alınacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.