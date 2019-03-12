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  • Son Güncelleme: 12.03.2019 21:46

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan ''nda önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan , 'nda düzenlenen ' Programı'nda davetlilere hitap etti. Erdoğan, "Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız" dedi. Başkan Erdoğan, "Bu seçimler, bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan , 'nda düzenlenen Programı'nda davetlilere hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları...

genelinde 10 ilçemizi ziyaret ettik. Muhalefet yeni yeni çıkıyor. 39 vilayetimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Sadece sahil kenarlarını değil, sadece oy depolarını değil her insanımzı ziyaret ettik, ediyoruz. inin önemini milletimiz iyi biliyor. Seçtiği belediye başkanıo tarafından oy yoksa yolda yok diye azarlananlar dört gözle seçim sandığının önüne konmasını bekliyor. 'Oy yoksa yol yok'. Lafa bak senin görevin ne? Senin görevin hizmet. Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız.

Sandıklara, 15 Temmuz gecesi canları pahasına iradesine leke sürdürmeyen serdengeçtiler için koşacağız.

"EZANINA SAYGISIZLIK YAPILANLAR 31 MART'I BEKLİYOR"
Ezanına saygısızlık yapılanlar 31 Mart'ı bekliyor. 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Siyaset dizaynı yapanlarla hesaplaşma seçimidir. Siyaset dizaynı yapanlarla hesaplaşma seçimidir. Bu seçimler bölücülerle anlaşıp mili iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimleridir. Bu seçimler fısatçılarla hesaplaşma seçimidir. Unutmayın 'nin sözde İP'in hisselerinde bu bölücü örgütün neleri var sızdırdığı elemanları var. Bu oyunu 31 Mart'ta bozmamız lazım.

"EDEPSİZLERE DERSİNİ VERECEĞİZ"
CHP ve ittifak bunlar bayraklarımızı yakıyor, biz olarak tankların önünde bayraklarımızla duruyoruz farkımız bu. 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. İstiklal Marsı'nı bilmiyor. Bu edepsizlere deslerini vereceğiz. 19 günümüz var. Çok koşturmamız lazım. Sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum.

"BİR TEMEL VAR BİR DE TEMELLİ..."
Biz Türk milletine sevdalıyız. Bu sevdamızı icraatlarımzla göstermeye çalsışıyoruz. Bir Temel var bir Temelli daha var. Bunların bir tanesi Sivas'a yüksek hızlı temel istemiyor. Bir Temel daha var. Mardin'e yüksek hızlı tren yapmak istiyorum. Ne gerek var diyor. Birisi Temel birisi Temelli isimlerde tuttu. Ne yaptıklarının farkında değiller. CHP beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanları bu şehri... Bu adamın bir başka şeyi var. Bu terör örgütünün tepesindekilerin hepsinin içinde olduğunu buradan yayınlayacağız. Oy verilenlere ferörist diyorum. Onlar işte bu. ( KK'nın videoları oynatıldı). Kardeşlerim izlediğiniz değil mi?

"TÜRKİYE'YE SESLENİYORUM" DEDİ VE..."
Ben buradan tün 'ye sesleniyorum. Kandil'deki adam talimat veriyor. Oylarınızı Kürdistan'da HDP'ye, Batı'da ve 'ye kaydettireceğiz diyor. Temelli ne diyor Kürdistan'da oylar HDP'ye, Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz diyor. Kürsdistan'ı çok seviyorsa 'ta Kürdistan bölgesi var buyursun oraya girsin.

"O TANKLARIN KARŞISINDA CUMHUR İTTİFAKI VARDI"
O tankların karşısında Cumhur İttifakı vardı diğerleri neredeyi? Havalimanına indiğim anda Bay Kemal tankların arasından çıkarak 23.15'te 'ne gitti. Orada kahvesini yudumluyordu. On binler meydandayken buraya biz böyle indik. Türkiye'de darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım diyordu ne oldu Bay Kemal. Korkak, dürüst birisi değil, asil birisi değil.

CHP zihniyetinin Türkiye'yi yasaklarla yolsuzluklarla yoksullukla dolu o eski karanlık günlerine tekrar döndürmesine izin vermeyeceğiz.

"ÖYLE BİR OSMANLI KTOKADI ATILSIN Kİ..."
9 seçim kaybetti koltuğu bırakıyor mu bırakmaz. En büyük özelliği bu koltuğu bırakmaz. Başarılı olsa da olmasa da ki başarısı da yok. Buna Osmanlı kotadı atılsın ki hiç olmazsa CHP'liler de bundan kurtulsun.

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