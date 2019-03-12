Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.03.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 23:01

’liler konvoyunun geçeceği yolu araçla kapattı! "Ben söyleneni yaptım"

’ın Alaplı ilçesinde ’nin konvoyunun geçeceği yol, bayrakları bulunan bir otomobille kapatıldı. Olaya AK Parti’liler tepki gösterince otomobil şoförü, "Ben söyleneni yaptım " dedi.

CHP’lilerden çirkin hareket!

'ın Alaplı ilçesinde 'nin konvoyunun geçeceği yol, bayrakları bulunan bir otomobille kapatıldı. Yolun kesildiğini gören bir vatandaş ise bu ana yoldan belki İtfaiye geçecek veya Ambulans geçebilir, bu yol hangi hakla kapanabilir, bu yol devletin yolu, kapatılamaz" diye tepki gösterdi.

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun ise, "Bugün seçim çalışma yaptığımız yere arabayla yolu kapatıyorlar ve bizi sokmuyorlar ve bir başka Fabrika önünde tekrar kendi insanlarına slogan attırıyorlar. Bizi sevenler veya sevmezler, ama bize kimse ve Alaplı halkına saygısızlık yapamaz" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP’liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu araçla kapattı! "Ben söyleneni yaptım"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri