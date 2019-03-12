Esad rejiminden İdlib'e beyaz fosforlu saldırı

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama ilinin Ebu Dali köyünde konuşlu rejim birlikleri ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını söyledi.
Yusuf, "Saldırı iki defa yapıldı. Her ikisinde de beyaz fosfor yüklü 40'ar bomba atıldı. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi alamadık." diye konuştu.
AA'nın elde ettiği görüntülerde, düşüşü net olarak gözlemlenen beyaz fosforun, silah olarak kullanımı uluslararası savaş hukukunca yasak.
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