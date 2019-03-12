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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 02:12

Esad rejiminden 'e "beyaz fosfor"lu saldırı

Beşşar Esad rejimi güçleri, " Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne silah olarak kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.

Esad rejiminden İdlib'e beyaz fosforlu saldırı

Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama ilinin Ebu Dali köyünde konuşlu rejim birlikleri ve destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını söyledi.

Yusuf, "Saldırı iki defa yapıldı. Her ikisinde de beyaz fosfor yüklü 40'ar bomba atıldı. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi alamadık." diye konuştu.

AA'nın elde ettiği görüntülerde, düşüşü net olarak gözlemlenen beyaz fosforun, silah olarak kullanımı uluslararası savaş hukukunca yasak.

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