12 Mart İstanbul hava durumu nasıl olacak? Marmara Bölgesi'nde yağışların öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte 2-4 derece azalmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Parçalı, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabahtan itibaren Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin edilen bölgede, rüzgar önce genellikle güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğleden itibaren kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esecek.

Vatandaşların, beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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TURUNCU ALARM

Meteoroloji uyarı sisteminde ilk renkli uyarı da Marmara ve Kuzey Ege için yapıldı. İstanbul için ise hava durumunun tehlikeli olduğunu gösteren "turuncu" ile uyarı yapıldı.

Çarşamba ve Perşembe günü ise yağışların etkili olması beklenirken sıcaklıklar kuzeybatı ilçelerinden başlayarak düşecek ve il geneline yayılacak. Sıcaklıklarda 8 dereceye varan düşüşleri yaşanacak. 3 günlük dilimde ise metrekareye 35 ila 80 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Trakya Kesimi, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı, çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren Avrupa yakası ve zamanla il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı, çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Edremit Körfezi'nde, zamanla Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyı kesiminde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Kuzey Ege'de yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerden başlamak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60, yer yer 70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı, zamanla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 18°C

Parçalı, zamanla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan4 ila 6 (30-50km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 ila 9 (75-90km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, zamanla kuzeyinde 4,0 ila 5,0m, Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde puslu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneyden 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.