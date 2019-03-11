Zorlu sefer!

NEW YORK'A giden THY uçağı büyük tehlike atlattı. Olayda 30 kişi yaralandı. THY'nin İstanbul -New York seferini yapan TC-JJG kuyruk tescilli uçağı 326 yolcusuyla New York Havalimanı'na iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada türbülansa giren uçakta büyük panik yaşandı. 28 yolcu ve 2 kabin ekibi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. THY Basın Müşavirliği, "Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi. Uçak olaydan sonra teknik bakıma alındı. Bir aksaklık görülmedi ve uçak İstanbul seferini yapmak üzere havalandı. Pilot ile hava trafik kontrolörünün konuşmaları ise kayıtlara yansıdı.
İŞTE O KONUŞMALAR:
KULE: 34 bin feette orta şiddetli türbülans var
PİLOT: Direkt alçalıyoruz. Türbülans var 28 binden feetten 24 bin feete alçaldım türbülanstan kurtulmak için.
PİLOT: 1 tane hostesimiz yaralandı. İnişten sonra bir tane ambulans ve sağlık ekibi lazım.
KULE: Uçakta doktor var mı?
PİLOT: Var, hostese müdahale ediyor.
KULE: Yolcuların durumu nasıl?
PİLOT: Ekibimiz detaylı bilgi aldı hemen hemen 10 yolcumuz yaralandı.
KULE: Kaç ambulans istiyorsunuz?
PİLOT: Hemen hemen 10 kişi olarak biliyorum.
İŞTE O KONUŞMALAR:
KULE: 34 bin feette orta şiddetli türbülans var
PİLOT: Direkt alçalıyoruz. Türbülans var 28 binden feetten 24 bin feete alçaldım türbülanstan kurtulmak için.
PİLOT: 1 tane hostesimiz yaralandı. İnişten sonra bir tane ambulans ve sağlık ekibi lazım.
KULE: Uçakta doktor var mı?
PİLOT: Var, hostese müdahale ediyor.
KULE: Yolcuların durumu nasıl?
PİLOT: Ekibimiz detaylı bilgi aldı hemen hemen 10 yolcumuz yaralandı.
KULE: Kaç ambulans istiyorsunuz?
PİLOT: Hemen hemen 10 kişi olarak biliyorum.
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