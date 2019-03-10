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  • Son Güncelleme: 10.03.2019 23:05

Kuveyt'te 'nin yaptığı ankette Başkan Erdoğan, en çok sevilen oldu

Kuveyt'te 'nin yaptığı ankette Başkan , en çok sevilen oldu.

Başkan Erdoğan en çok sevilen dünya lideri seçildi

Herkesin gönlüne kaht kuran Başkan , en çok sevilen oldu. Kuveyt'te 'nin yaptığı anket Başkan Erdoğan'ın sadece 'de değil dünyada da çok sevildiğini ortaya koydu.

Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, gazetenin yaptığı ankete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada '' Kuveytli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, Sayın 'ın şahsına ve ülkemize duydukları sevgi ve muhabbeti her an hissediyor ve bağlarımızı güçlendirmek için vargücümüzle çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, ankete ilişkin şu bilgileri paylaştı;

''Kuveyt'te yapılan ve bugünkü Al-Qabas gazetesinde yayınlanan bir ankete göre, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt halkının açık ara en çok sevdiği dünya lideri olmuştur.''

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