Herkesin gönlüne kaht kuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en çok sevilen dünya lideri oldu. Kuveyt'te Al Qabas Gazetesi'nin yaptığı anket Başkan Erdoğan'ın sadece Türkiye'de değil dünyada da çok sevildiğini ortaya koydu.

Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, gazetenin yaptığı ankete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada '' Kuveytli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın şahsına ve ülkemize duydukları sevgi ve muhabbeti her an hissediyor ve bağlarımızı güçlendirmek için vargücümüzle çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, ankete ilişkin şu bilgileri paylaştı;

''Kuveyt'te yapılan ve bugünkü Al-Qabas gazetesinde yayınlanan bir ankete göre, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt halkının açık ara en çok sevdiği dünya lideri olmuştur.''