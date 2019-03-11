Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı içinde yerleri yok!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yapıyor" dedi.

Gül ayrıca "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur." ifadelerine yer verdi.



Ayrıntılar geliyor...