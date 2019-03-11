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  • 11.03.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 10:16

Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı içinde yerleri yok!

, "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur." dedi.

Türk yargısı içinde yerleri yok!

, "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yapıyor" dedi.

Gül ayrıca "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur." ifadelerine yer verdi.

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