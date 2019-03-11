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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'nin Hakkari mitinginde konuşuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türküleri çiçeklerinden çiçekleri türkülerinden güzel Hakkari… Medreseleri ile yüzyıllarca Anadolu coğrafyasını doyuran Hakkari… Bugün sizleri bir kez daha hasretle selamlıyorum. Buradan Hakkari'nin tüm ilçelerinde kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin huzuru için eli tetikte nöbet tutan yiğitlere buradan selamlarımı gönderiyorum…

İstikbalimiz için çok kritik bir seçimin arifesinde yine Hakkari'nin huzurundayız. Size Şırnak'ın selamını getirdim. Bir başkasınız, bambaşkasınız. 20 gün var ele ele vereceğiz. Kalkınma yolunda çok büyük mesafe almış olan Hakkari'yi çok daha ileriye taşıyacağız.

Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler verdiler. Teröristlerin enkaza çevirdiği bu güzel kente güzel hizmetler verdiler. Kandil'e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında ne kadar güzel hizmetlerin geldiğini gördünüz mü? Kepçelerin teröristler için çukur kazmak yerine yol yapmak için çalıştığını görünce hangi güzelliklerin geldiğini gördünüz mü?



Son 5 senede Hakkari aydınlığı da gördü terör karanlığını da… Emniyet ve huzuru da gördü sokak çetelerinin baskısını da… İnşallah bu güzel şehrimizin üstüne bir daha terör gölgesini düşürmeyeceğiz. Bu güzel şehrin Kandil'in kapıkulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz.

Kayyumlar aracılığı ile zirveye taşıdığımız bu hizmet yolculuğunu inşallah 31 Mart'tan sonra da devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenler teröristtir diyor. Benim ağzımdan siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ben kime terörist diyorum biliyor musunuz? HDP'yi yönetenlere…