Zillet ittifakı

CHP'de ok yaydan fırladı. Her defasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptıkları kirli ittifakı inkar eden CHP, bu kez fena yakalandı. CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı. CHP'liler geçtiğimiz Cuma günü miting yaptı. Bu sırada sela okunmaya başladı. Konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttuğunu anlamadı. Bu sırada seladan rahatsız olan bir partili, ağza alınmayacak laflar kullandı. Bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olamadı. Bir diğer skandalın sahibi ise Selman Hasan Arslan'dı. CHP'li aday, yanına gelen bir işadamıyla sohbet etmeye başladı. Sözde işadamı, "Bizim oy Kürdistan'a" diye bağırdı. CHP'li Selman Hasan Arslan ise "Bize verecek demektir" diyerek HDP ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtladı.
HESAP HATASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Marmaris'te miting yaptı. Mitingde yine tarihi bir gafa imza atarak hesabını şaşırdı. Yaptığı konuşmada 17 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin 15 yıldır iktidarda olduğunu defalarca tekrarladı. Kılıçdaroğlu, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma seslenmek isterim. 15 yıldır sevgili vatandaşlarımız oy verdiler, 15 yıldır tek başına getirdiler iş başına. 15 yıl, affedersiniz 17 yıl" ifadelerini kullandı.
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