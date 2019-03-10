Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 geminin katılımıyla düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatı, başarıyla tamamlandı. Tatbikatın ardından Karadeniz'de tatbikata katılan 11 Türk savaş gemisi, üs komutanlıklarına dönmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Gemiler, Beşiktaş sahilindeki Barbaros Hayrettin Paşa türbesinin önünden geçerken aynı anda selam vererek, geleneksel denizci sirenini çaldı.
- Güncel
- 10.03.2019
- Gazete
Vatan evlatları
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