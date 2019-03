AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, İskenderun'daki mitingde vatandaşlara hitap ediyor.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Son 17 yılda milletimizin birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu önledi. Kurulan hiçbir tezgah tutmadı.



Mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklarda tek tek soruyor. Artık Türkiye'de kimsenin işlediği suç yanına kar kalmıyor.



Pensilvanya'daki şarlatanın kuklalarına rağmen bu ülkede adaleti mutlaka tecelli ettireceğiz. Ülkemize yönelik her türlü oyunu hem masada hem sahada bozacağız..



