Alınan bilgiye göre Arzu B, kendisiyle evlenmediği iddiasıyla erkek arkadaşı Harun Z'nin Yeşilevler Mahallesi Demetevler Sokak'taki evinin önünde park halinde olan otomobilini ispirto dökerek yakmaya çalıştı.
Alınan bilgiye göre Arzu B, kendisiyle evlenmediği iddiasıyla erkek arkadaşı Harun Z'nin Yeşilevler Mahallesi Demetevler Sokak'taki evinin önünde park halinde olan otomobilini ispirto dökerek yakmaya çalıştı.
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