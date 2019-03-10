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  • Son Güncelleme: 10.03.2019 20:18

Yer: ... Eski sevgilinin kundaklamak istediği otomobili babaanne kurtardı

'nın merkez Seyhan ilçesinde 70 yaşındaki kadın, torununun aracını yakmaya çalışan kadını evinin balkonundan saksı atarak engelledi.

Alınan bilgiye göre Arzu B, kendisiyle evlenmediği iddiasıyla erkek arkadaşı Harun Z'nin Yeşilevler Mahallesi Demetevler Sokak'taki evinin önünde park halinde olan otomobilini ispirto dökerek yakmaya çalıştı.

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