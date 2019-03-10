AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, seçim programı çerçevesinde geldiği Adana'da halka hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Cumhur İttifakı günübirlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değil. Biz bu ittifakı sınırlarımıza dayanan terör örgütlerinin saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk.



Sen anca FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından gidersin. Hepsi kayıtlarda kaçak yerin yok.

ERDOĞAN'DAN TAKSİM'DEKİ SKANDALA SERT TEPKİ

Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediyeye terbiyesizlik ettiler. Biz gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istiklalimize istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. Bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar.

Detaylar geliyor...