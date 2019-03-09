Çocukları intihara sürükleyen Momo’ya engel

Çocukları intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununun ardından, yeni tehlike 'Momo' ortaya çıktı. Whatsapp üzerinden yayılan ve çocukların kendilerine zarar vermelerini isteyen Momo oyunu, tüm dünyayı sardı. Rusya, ABD, Çin, Avrupa gibi birçok ülkede ölümlere yol açtı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm dünyada 'çirkin canavar' olarak bilinen 'Momo' için düğmeye bastı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeni sanal tehlikeyi Emniyet Siber daire takip edecek, BTK bakanlık aracılığıyla erişim engeli getirecek. Bu oyun Türkiye'de oynanamayacak" dedi.

Ölüm tehlikesi saçan Momo oyununa karşı siber savaş başladı.



TÜLAY CANBOLAT