Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntülerini paylaşan polise hapis cezası

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 19 aydır görevden uzaklaştırılan polis memuru Faruk K. katıldı, diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

19 AYDIR POLİSLİKTEN UZAKLAŞTIRILDIM

Mahkeme sanık Faruk K.'dan son savunmasını yapmasını istedi. Faruk K., "Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Zerre kadar menfaatim olmadı. Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatımı istiyorum." dedi.

MÜVEKKİLLERİNİN BERAATINI İSTEDİLER

Fakuk K.'nın avukatı ise, müvekkilinin 20 yıllık polis memuru olduğunu belirterek, "Sicilinde herhangi bir disiplin cezası bile yoktur. İsnat edilen suçlar oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum." dedi.

Sanıklardan Didem Ç.'nin avukatı da müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.