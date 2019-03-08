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  • 08.03.2019 22:38
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 22:40

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'nın kararına sert tepki

, mahkemesinin aralarında terör örgütü 'nın Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 özel ve nin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını eleştirerek “Belçika Federal Savcılığının PKK’nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu karar, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açmaktadır.” dedi.

Türkiye'den Belçika'ya sert tepki

, İddianame Odası'nın Ariadna Davasına İlişkin Kararı hakkında açıklamada bulundu.

Aksoy, Belçika Federal Savcılığının, 'nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu kararın, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açtığını belirterek "Belçika İddianame Odası'nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve ye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Aksoy, 'nin, söz konusu karar hakkında hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak, "Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesine gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir" şeklinde konuştu..

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