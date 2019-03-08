Son dakika gelişmesine göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.
Son dakika... FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında flaş gelişme
Son dakika... FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.
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