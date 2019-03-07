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  • 08.03.2019 02:14
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 02:14

sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (), sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında 'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.

Hassa-Kilis güzergahına doğru yönelen konvoydaki askerlerin Suriye sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.

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