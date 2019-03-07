Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.
Hassa-Kilis güzergahına doğru yönelen konvoydaki askerlerin Suriye sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.
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