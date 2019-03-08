Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: Anneye en az 9 bin 214 lira ödeniyor

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında, Külliye'de koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere yemek verdi. Erdoğan, "Lütfen eşinize, dostunuza, komşularınıza, sahip çıktığınız çocukların şen kahkahalarının evinizdeki bereketi nasıl artırdığını, gönülleri yıkayıp, pirüpak yaptığını anlatın" dedi. Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü ile ilgili de "Kadınlar, toplumun dertlerine derman olmayı kendilerine vazife addetmiştir. Kadınların sosyal sorumluluk projelerine kattığı yüksek yaşam enerjisi, toplumsal gelişimimizin yegane garantisidir" ifadesini kullandı.



ANNEYE 9.214 TL

Ülkemızde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 9 bin 214 lira ödeniyor. İşte annelere sağlanan destekler:



DOĞUM YARDIMI: Doğum yardımı birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira.



SÜT PARASI: 2019 yılı için alınacak süt parası 180 lira.



DOĞUM PARASI: SSK'lı çalışan kadınlar doğum yardımı adı altında doğum izni döneminde iş görmezlik parası alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor. Bu yıl asgari ücretli annenin doğum parası 6 bin 367 lira.



YARI ZAMANLI İŞ: Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabiliyor. Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücretini devlet veriyor. Asgari ücretli anne, aylık bin 183 lira 26 kuruş, 2 aylık 2 bin 366 lira 52 kuruş yarı zamanlı çalışma ödeneği alıyor.