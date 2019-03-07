Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım özel bir TV kanalında, İstanbul 1.bölge ittifak adaylarıyla buluştu. İlçe adayları projelerini, Binali Yıldırım ise İstanbul vizyonunu anlattı:



Bugün ağırlıklı olarak İstanbul'un Anadolu yakasını konuşacağız. İstanbulla ilgili "Geleceğimiz İstanbul 4.0" başlığı altında topladık. Projemizde 9 başlık var.

Tuzla Bioteknoloji Vadisi, ileri teknolojiyi kullanarak burada tıp alanında aşı, ilaç gibi bu ürünleri yapıp, ihraç etmektir. Biz bunları ithal ediyoruz. Yılda 25 milyar lira ilaca para veriyoruz. Bunun yüzde 95'i yurt dışından geliyor. Buraya kuracağımız bioteknoloji vadisiyle birlikte hem ithalatı azaltacağız, hem ihracat yapacağız. Bir yılda 27 milyar liralık cari açıkta bir azalma sağlayacağız. Doğrudan dolaylı olarak da tamamen vadi bittiğinde 60 bin insan burada aş, iş sahibi olacak

"TUZLA'DAKİ HAYIRSIZ ADAYI HALKIN HİZMETİNE AÇIYORUZ"

Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı: Tuzla'da 10 yılda hayal edilemeyen projeler gerçekleştirdik. Birçok fonksiyona sahip park gibi büyük projelerle üst lige çıkardık. 400'e yakın proje gerçekleştirdik. Hedefimiz daiama ortak akıl ve birlik beraberliğe yönelik projeler oldu. 3 bin 800 kent gönüllüleri kadınlarımızla sosyal sorumluluk projemizi sürdürüyoruz. Hemşehri derneklerini Tuzla ortak paydasında tek çatı altında topluyoruz. Yeni dönemimizde ortak akıl ve gönül belediyeciliğine sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Binali Yıldırım'ın öncülüğünde devam edeceğiz. Vaadlerimiz insana dokunan, toplumun her kesimini kucaklayan projeler olacak. Tuzla'da iki adamız var. Bir aile adası var. Hayırsız Ada'yı halkın hizmetine açıyoruz. 2 millet mahçesi ve millet kıraathanesini hayata geçireceğiz.

PENDİK'E TEKNOLOJİ MERKEZİ İLE FUAR-KONGRE MERKEZİ

Binali Yıldırım: Kamil Abduş Gölü bir zamanlar kurumuştu. Şimdi göl tekrar oluştu. Bunun etrafını muazzam bir sayfiye alanına çevirecek.

Şimdi Pendik'teyiz. Kenan Şahin belediye başkanımız 10 yıl içerisinde güzel işler yaptı. Şimdi Pendik'teki bayrağı Ahmet Cin arkadaşımıza devrediyor. Pendik Teknoloji Geliştirme Merkezi, yatırımcılar, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek üretim yapan araziye, tesise para vermeyecek. Bunları belediye yapacak, onların kullanıma verecek, onlar yeni ürün geliştirme ve ARGE faaliyetine yoğunlaşacaklar. Birçok küresel firma burada iş yapacak. Muazzam bir şey. Binlerce insan çalışacak. 20 bin kişi doğrudan, 30 bin kişi dolaylı burada iş yapacak. Yılda 20 milyar lira ilave bir katma değer sağlamış olacağız. İkinci iş Pendik'te bir fuar ve kongre merkezi kurmak istiyoruz. Anadolu yakasının en büyük kongre ve fuar merkezini planlıyoruz Pendik'te.

Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin: Pendik'i teknoloji ve ticaret üssü olarak planlamaya çalışıyoruz. Fuar alanı ve teknoloji üssünün yanında millet bahçeleri, bağlantı yolları, meydan çalışmaları ve diğer projelerle, nostaljik ulaşım hattı projelerini çalışıyoruz. Pendik en büyük tekno kente sahip bir ilçemiz. Sağlık tekno kentinin Pendik içinde olması Türk-Japon Üniversitesi'nin Pendik'te olması o bölgeyi silikon vadisi olmaya sarıyor.

"HAYDARPAŞA GARI KALKIYOR ORASI BİR TASARIM MERKEZİ OLUYOR"

Binali Yıldırım: Kadıköy esasında diyoruz ki, ekonominin de, refahın da olmazsa olmazı üretmek. Üretmezsek başka çıkış yolu yok. Gençlerimize, kadınlarımıza, insanımıza iş, aş imkanı sağlamamız lazım. Devlette, belediyede, bakanlıklarda işe al bunlarla başa çıkılmaz. Bütün vatandaşları buralarda istihdam şansımız yok. Asıl kaynakları özel sektöre, gençlere, girişimcileri kendi kendilerine iş yapabileceklere hasretmemiz lazım. Kadıköy ve Üsküdar'ı bir tasarım merkezi olarak planlıyoruz. Haydarpaşa Garı kalkıyor orası bir kültür ve endüstri tasarım merkezi oluyor. Tasarım demek bir ürünü akıl teriyle ortaya çıkarmak demek. Mesela ceket yaptıracaksınız, ceketin tasarımını İtalyanlar yapıyor, Pendik'te bir atelye yapıyor. Biz diyoruz ki, sadece üreten yer değil akıl terini de katarak dizayn eden yer olalım. İşin özeti marka. Marka üretemezsiniz zenginleşemezsiniz. THY bugün bir marka. Marka sayılarını arttırmamız lazım.

"İSTANBUL'A GELEN TURİSTLERİN ROTASINI KADIKÖY'E EKLİYORUZ"

Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Özgül Yavuz

Kadıköy'e kültür sanat ve zihinsel üretim çok yakışıyor. Uluslararası Kadıköy Bienali etkinliğimiz var. Tasarım, girişimcilik, inovasyonun yanısıra 21 kilometrelik bir kıyı ve su şehri aynı zamanda Kadıköy. Kadıköy İstanbul'un en eski ilçesi. STK'cılığın gelişmesini desteklemek istiyoruz. Muhteşem bir tarihi çarşımız var. Onun altyapısını özgün kimliğine uygun olarak yeniliyoruz. Ağırlıklı olarak Beyoğlu ve Eminönü'ne gelen uluslararası turistlerin rotasına mutlaka Kadıköy'e ekliyoruz. Kadıköy aynı zamanda bir kadın kenti. Nüfusumuzun yüzde 55'i kadın.

Binali Yıldırım: O yüzden belediye başkan adayımız kadın. Bu da kadına verdiğimiz önemi gösteriyor. Kadınların daha fazla olması lazım hem yönetimde hem sosyal hayatta hem iş hayatında. Kendisi önceki görevi İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri.

"ÜSKÜDAR'DAKİ KATİBİM ŞARKISI MARMARAY'LA NOSTALJİ OLDU"

Binali Yıldırım: Üsküdar'da Katibim şarkısı meşhurdur. Marmaray'ı yaptık şarkı da nostaljiye dönüştü. Artık Marmaray'la geçince ne yağmur ne de çamur var. Üsküdar Belediye Başkanımız tecrübeli bir kardeşimiz Hilmi Türkmen. Şu ana kadar 550 bin Üsküdarlıyı boğaz gezileriyle buluşturmuş. Kendisi New Mekân diye bir yer yapmış. Gençler kitap okuyorlar, çay içiyorlar, yemek yiyorlar

Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen

Başta Çengelköy olmak üzere New Mekanlara devam edeceğiz. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı çok güzel bir ulaşım ağı oluşturdu. İnşallah yeni dönemde yaklaşık 8-10 bin araç kapasiteli otopark projemiz var. Harem'deki tasarım merkezi projesi çok anlamlı. Üçüncü Köprü hizmete girince Harem ve Haydarpaşa Garı'yla birlikte tasarım merkezi olacak. Üsküdar'da sosyal-kültürel ve turizme yönelik çalışmaların hız kesmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Üsküdar bir marka şehir. Millet bahçeleri, millet kıraathanelerine yoğuluk veriyoruz. Hisseli parseller çok büyük bölgemizde. Parselleri küçültmeye gideceğiz. İmarı büyüttük, parselleri küçültüyoruz. Sloganımız bu...

"İSTANBUL KART KULLANICILARINA DENİZ ULAŞIMI BEDAVA"

İstanbul Kart var. Malum metro, otobüs, deniz ulaşımında yararlanılıyor. Biz bunun üzerinde çalıştık, hesabını yaptık. Herhangi bir toplu taşıma aracından inip deniz yoluyla gitmek isteyenler veya deniz yolundan gelip kara ulaşımıyla devam etmek isteyenler deniz kısmına ayrıca para vermeyecekler. Bütün deniz taşımalarında bedava. İstanbul Kart kullanıcılarına olacak bu.

"KÖYLÜ HEMŞEHRİLERİMİZİ ORGANİK TARIMDA İSTİHDAM EDECEĞİZ"

Şile yolu çile yoluydu. İnsanlar Şile'ye gidecekler, orada doğal ürünleri alacaklar. İnsanlar hafta sonun streslerini atacaklar.

Şile Belediye Başkan Adayı: İlhan Ocaklı

Denizi, yeşili, mavisi, sahiliyle kardeşlik ve huzur şehri Şile, turizm ve tarım projeleriyle anılacak. 62 kilometrelik sahili, Anadolu yakasının en büyük arazisiyle farklı turizm değerlerini ortaya koyarak, doğal güzelliklerini ortaya koyacak projelerimizle Şileli hemşehrilerimizi buluşturacağız. Hacılı Şelalesi gibi İstanbulluların buluşabileceği çok güzel projeleri buluşturma niyetindeyiz. Organik tarımda köylü hemşehrilerimize istihdam sağlayacağız. Bu ürünleri İstanbul'a götüreceğiz. Şilemizin ayrı bir marka değeri var Şile bezimiz. Farklı üretim sahalarıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak şekilde aynı zamanda uluslararası düzeye çıkaracağız.