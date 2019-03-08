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Başkan Erdoğan'ı ziyaret eden 'a linç girişimi

Erdoğan düşmanları bu pozu görünce çıldırdı. ve 'dan sonra ünlü yönetmen 'ı da linç etmeye kalktı.

Niyeti pozuk
Yönetmen Kutluğ Ataman, 26 Şubat'ta bir grup sanatçı ile Başkan Erdoğan'ın yanına gitti. 65. yaş gününü pasta keserek tebrik etti. İşte o ziyaret, linç korosunu delirtti.

Gözü dönmüş bir grup, sanatçının Erzincan'daki arazisine girdi. Ağaçlarını kesti. Ataman, bu vandallara isyan etti: Bütün bunlar Başkan'ı ziyaret ettiğim için oldu! Hak etmedim.




, , 'nun da aralarında yer aldığı sanatçılar, 65. yaş gününde Erdoğan'a sürpriz ziyarette bulunmuştu.

'de 'liler, Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapan sanatçılar arasında yer alan 'ın konserini boykot etti.

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