Yönetmen Kutluğ Ataman, 26 Şubat'ta bir grup sanatçı ile Başkan Erdoğan'ın yanına gitti. 65. yaş gününü pasta keserek tebrik etti. İşte o ziyaret, linç korosunu delirtti.
Gözü dönmüş bir grup, sanatçının Erzincan'daki arazisine girdi. Ağaçlarını kesti. Ataman, bu vandallara isyan etti: Bütün bunlar Başkan'ı ziyaret ettiğim için oldu! Hak etmedim.
Orhan Gencebay, Emel Sayın, Cengiz Kurtoğlu'nun da aralarında yer aldığı sanatçılar, 65. yaş gününde Erdoğan'a sürpriz ziyarette bulunmuştu.
Gözü dönmüş bir grup, sanatçının Erzincan'daki arazisine girdi. Ağaçlarını kesti. Ataman, bu vandallara isyan etti: Bütün bunlar Başkan'ı ziyaret ettiğim için oldu! Hak etmedim.
Orhan Gencebay, Emel Sayın, Cengiz Kurtoğlu'nun da aralarında yer aldığı sanatçılar, 65. yaş gününde Erdoğan'a sürpriz ziyarette bulunmuştu.
İzmir'de CHP'liler, Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapan sanatçılar arasında yer alan Özdemir Erdoğan'ın konserini boykot etti.
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