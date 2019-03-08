Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de halka hitap etti. Önemli mesajlar verdi:
Son 17 yılda Mardin'e 28 katrilyon yatırım yaptık. 8 bin 781 konut projesini hayata geçirdik. 39 bin vatandaşımızın sorununu çözdük. Belediyeyi kayyuma devrettikten sonra Mardin'in çevresi nasıl oldu görüyorsunuz.
Çukur eylemleri esnasında Nusaybin'de, Dargeçit'te, Derik'te bulunan cadde ve sokakları yeniden biz yaptık. Hızlı trenle Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız. Birileri ısrarla içimize bölücülük fitnesi sokmaya çalışıyor.
Şimdi bir yalan uydurdular. Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki bir şey tutmuyor. Bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor.
Kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya.
HDP'nin eş başkanı, "Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz ama Batı'da AK Parti'yi ve MHP'yi yok edeceksiniz" diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Diyor ki "Arkamızda YPG var, PYD, PKK var" diyor. Bu terörist değil mi? Ben bunları söylüyorum.
"1 Temmuz'a kadar eğer terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapınızda" diyor. Bu da terörist. 1 Temmuzlar geldi geçti. Hani nerede, savaşın. Sıkıysa çık meydana... Benim milletimi rahatsız edenlerin her zaman karşısındayız.
İP Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı Denizli mitinginde, Erdoğan'ın seçmene terörist dediğini iddia etmişti.
İSTANBULKART'A DENiZ BEDAVA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, vatandaşlara müjde verdi. Yıldırım, "İstanbulkart kullanıcıları, herhangi bir toplu taşıma aracından inip deniz yoluyla gitmek isterse veya deniz yolundan gelip kara ulaşımıyla devam etmek isterse deniz kısmına ayrıca para vermeyecek" dedi.
Son 17 yılda Mardin'e 28 katrilyon yatırım yaptık. 8 bin 781 konut projesini hayata geçirdik. 39 bin vatandaşımızın sorununu çözdük. Belediyeyi kayyuma devrettikten sonra Mardin'in çevresi nasıl oldu görüyorsunuz.
Çukur eylemleri esnasında Nusaybin'de, Dargeçit'te, Derik'te bulunan cadde ve sokakları yeniden biz yaptık. Hızlı trenle Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız. Birileri ısrarla içimize bölücülük fitnesi sokmaya çalışıyor.
Şimdi bir yalan uydurdular. Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki bir şey tutmuyor. Bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor.
Kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya.
HDP'nin eş başkanı, "Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz ama Batı'da AK Parti'yi ve MHP'yi yok edeceksiniz" diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Diyor ki "Arkamızda YPG var, PYD, PKK var" diyor. Bu terörist değil mi? Ben bunları söylüyorum.
"1 Temmuz'a kadar eğer terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapınızda" diyor. Bu da terörist. 1 Temmuzlar geldi geçti. Hani nerede, savaşın. Sıkıysa çık meydana... Benim milletimi rahatsız edenlerin her zaman karşısındayız.
İP Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı Denizli mitinginde, Erdoğan'ın seçmene terörist dediğini iddia etmişti.
İSTANBULKART'A DENiZ BEDAVA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, vatandaşlara müjde verdi. Yıldırım, "İstanbulkart kullanıcıları, herhangi bir toplu taşıma aracından inip deniz yoluyla gitmek isterse veya deniz yolundan gelip kara ulaşımıyla devam etmek isterse deniz kısmına ayrıca para vermeyecek" dedi.
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