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  • Son Güncelleme: 08.03.2019 01:25

'da bugün bu yollara dikkat! 8 Mart

'da 8 Mart etkinlikleri kapsamında bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte alternatif güzergahlar...

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

8 Mart etkinlikleri kapsamında bugün 'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. ilçesinde saat 15.00'den etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar şöyle:

" üzeri Osmanlı Sokak ve Dünya Sağlık Sokak, Sıraselviler Caddesi sokağından itibaren istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi Taksim Meydan istikameti, Kurabiye Sokak, Süslü Saksı Sokak, Halas Sokak, Balyoz Sokak, Meşrutiyet Caddesi, Taksim tünel Meydan, belirtilen cadde ve sokaklara çıkan diğer cadde ve sokaklar."
Alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Kazancı Yokuşu Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Refik Saydam Caddesi."

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