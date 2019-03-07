Son dakika gelişmesine göre, İstanbul Eminönü'nde bir otomobil feribota giderken denize düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Biri çocuk iki kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi.
Son dakika! İstanbul Eminönü'nde bir otomobil feribota giderken denize düştü!
Son dakika... İstanbul Eminönü'nde bir otomobil feribota giderken denize düştü.
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