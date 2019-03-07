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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 20:08

Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! son dakika depremler...

'nin aktardığı bilgiye göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem!

'nin verdiği bilgiye göre saat 19:25'te derinliği 90.6 km olan Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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