Cumhurbaşkanı E?rdoğan yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam dünyasının RegaibGecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



