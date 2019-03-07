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  • 07.03.2019 20:30
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 20:30

Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

, Twitter hesabı üzerinden Regaib Gecesi nedeniyle mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

E?rdoğan yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam dünyasının RegaibGecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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