Cumhurbaşkanı E?rdoğan yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam dünyasının RegaibGecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Regaib Gecesi nedeniyle mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı E?rdoğan yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam dünyasının RegaibGecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
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