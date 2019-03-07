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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 18:23

Düğün konvoyundaki lüks araçlı driftçiler yakalandı

'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı.



İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen bir düğün için İSTOÇ'tan konvoy halinde çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii'nde yol kesip 'drift' adı verilen hareketler yapmıştı.

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