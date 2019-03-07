Düğün konvoyundaki lüks araçlı driftçiler yakalandı

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen bir düğün için İSTOÇ'tan konvoy halinde çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii'nde yol kesip 'drift' adı verilen hareketler yapmıştı.
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen bir düğün için İSTOÇ'tan konvoy halinde çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii'nde yol kesip 'drift' adı verilen hareketler yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.