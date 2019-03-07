Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tam 11 ay sonra yeniden Siirt'in misafiri olmanın memnuniyeti içindeyim. 3 ayların başladığı bu güzel muhabbet ikliminde gönüllerimizi buluşturan Rabbime şükürler olsun. Şu meydanı dolduran her seferinde bizleri coşkuyla bağrına basan siz değerli kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bize 40 yıldır siyasette milletimize hizmet etme şerefini yaşatan işte bu dayanışmadır. Tüm Türkiye'ye hizmet onurunu tatdıran bu muhabbettir.





BİZ MÜCADELEYİ MİLLETİMİZ İÇİN VERİYORUZ

Biz gücümüzü milletimizin birliğinden beraberliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü medyadan değil işte şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Biz gücümüzü baronlardan, elitlerden değil gece uykusunu bize dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetinden alıyoruz. Biz sırtımızı emparyalistlere, bölücülere, PKK'ya dayıyanlardan değil eli kanlı katil sürülerine değil şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütünün siyasi uzantısını belediyelere doldurmak için değil sizin için milletimiz için veriyoruz.

Sizler iradenize sahip çıktığınız sürece çözüme kavuşturamayacağınız hiçbir mesele yoktur. Milletiyle yürüyen bir siyasetçinin aşamayacağı engel yoktur. 31 Mart'ta güçlü bir destek bekliyoruz. Siirt'in siyasi özgürlüklerine sahip çıkmasını bekliyoruz.





BU MEYDANDA OKUDUĞUM ŞİİR İÇİN...

15 Temmuz gecesinde olduğu gibi doğrudan canımıza kastedildiği günler yaşadık. Bu süreçte birçok saldırıyla, gizli açık pekçok darbe girişimiyle karşılaştık. Bu meydanda okuduğum şiir için beni içeriye aldılar. Bu meydanda okudum. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker bir şey bizi sindiremez kar, bora, fırtına yüklense biz yine imanı ile övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz. Unutmayın herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır.





Muhtar bile olamaz diye manşet attılar, kutlamalar yaptılar ama siz onların düşündüklerini kursaklarında bıraktınız. Hayata geçirdğimiz reformlarla demokrasimizin standartını yükselttik.

HER TÜRLÜ SALDIRININ ÜSTESİNDEN GELDİK

Milli iradeyi CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Demokrasimizi CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Barış, emniyet ve huzuru CHP ve HDP'ye rağmen perçinledik. CHP ve HDP'nin başını çektiği onca provokasyona rağmen hukuk ve adaletten asla taviz vermedik.

Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü saldırının üstesinden işte böyle geldik. Şimdi bunlara birisi daha takıldı. Sözde İyi Parti. Öyle bir yanlış yapıyor ki, dün birlikte Denizli'ye gitmişler. Denizli'de yaptığı konuşmada bu hanımefendi benim Denizli'li kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Medyada ne yazıyor, 1 hafta önce buraya geldi, Cumhurbaşkanı ne konuştu haberi yok. Ben Denizli'de konuştum. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim ya.



'ASALAKLARA RAĞMEN YAPTIK'

Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık.





BAYAN MERAL HANIM HANİ SEN GEÇMİŞİN ÜLKÜCÜSÜYDÜN?

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Benim Güneydoğu Anadolu bölgem, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege bölgem var. Ama Kürdistan diyebir bölge yok. Sen istersen oraya git. '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş çıkar' diyor. Sen kimsin ya! Biz inlerinize kadar sizi kovaladık. Bundan sonra da halkımın huzurunu kaçıracak olanları oraya kadar kovalayacağız. Bu milletin huzurunu kaçıramayacaksınız, bu vatanı bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız. Biz gücümüzü YPG/PYD-PKK'dan alıyoruz diyorlar. İşte terörist bunlar. Bayan Meral hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, hani sen milliyetçiydin, noldu sana da bu kadar çabuk değişebildin. Bu partimi kurduğumuz zaman benimle beraber yola çıkanlardandır. Bizi Afyon'da yola çıkarken satanlardır. Bizi sattı kayboldu. Hatta kendi partisindenbile ayrılıyorum dedi, bir de baktık ki tekrar dönüverdi.