Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaretçi kabul yerinde çıkan tartışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kuşdili'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti.
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