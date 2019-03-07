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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 12:04

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı , Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Kuşdili’nin ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı , Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Kuşdili'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaretçi kabul yerinde çıkan tartışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kuşdili'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti.

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