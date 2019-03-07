Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaretçi kabul yerinde çıkan tartışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kuşdili'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti.