Tüp bebek merkezinde skandal! Yarım milyon dolar karşılığında...

İstanbul Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nde skandal patlak verdi. Çocukları olmayan çift merkeze gitti. Tedavi sonrası çifte bebek müjdesi verildi. Ancak bebeğin kan grubunun farklı olduğu belirlendi. Anne adayına yanlış embriyo aşılandığı ve annenin başka bir çiftin bebeğini doğurduğu belirlendi. Mağdur çift merkezi dava etti. Merkezin sahibi Mustafa Bahçeci olayın basına yansımasını önlemek istedi. "Ailemde MİT'çiler var. Onlar bu işi halleder" diyen arkadaşı Kazım Gökçe'ye yarım milyon dolar verdi. Skandal basına yansıyınca dolandırıldığını anlayan Bahçeci, Gökçe'ye dava açtı.
DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN
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