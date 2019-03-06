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Tüp bebek merkezinde skandal! Yarım milyon dolar karşılığında...

, bir anneye yanlış embriyo nakletti. Kliniğin sahibi , olayın medyaya yansımasını önlemek istedi. Arkadaşına skandalı örtbas etmesi için yarım milyon dolar verdi. Ancak rezalet medyaya düşünce dolandırıldığını fark etti. Mahkemeye gitti.

'Tüh' bebek
İstanbul 'nde skandal patlak verdi. Çocukları olmayan çift merkeze gitti. Tedavi sonrası çifte bebek müjdesi verildi. Ancak bebeğin kan grubunun farklı olduğu belirlendi. Anne adayına yanlış embriyo aşılandığı ve annenin başka bir çiftin bebeğini doğurduğu belirlendi. Mağdur çift merkezi dava etti. Merkezin sahibi olayın basına yansımasını önlemek istedi. "Ailemde MİT'çiler var. Onlar bu işi halleder" diyen arkadaşı Kazım Gökçe'ye yarım milyon dolar verdi. Skandal basına yansıyınca dolandırıldığını anlayan Bahçeci, Gökçe'ye dava açtı.

DİLEK YAMAN

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