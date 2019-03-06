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'nin zenginleri indirim avında...

’nin zengin işadamları eli sıkı çıktı! Lüks markalarda indirim kovalayan bazı patronlar, üzerinden mağaza çalışanlarına bağlandı. Milyonerler, yüzde 70’e varan ucuzluk haberini aldıktan sonra alışverişe başladı.

'Hin'dirim
Baharın gelmesiyle birlikte herkesi üst baş telaşı sardı. Vatandaşlar bütçelerini zorlamamak için indirimli ürünleri kovaladı. 'nin tanınmış zenginleri de indirim avcısı çıktı. Patronlar ve eşleri, Beymen, Vakko, , Hermes gibi ların indirimlerini takibe aldı. Bazı milyonerler, beğendikleri ürünü yüzde 70 indirimli almak için mağaza çalışanlarına telefonla bağlandı!



KAMPANYA AVCILARI
Patronlar, üzerinden, müdavimi oldukları lüks mağazalarda çalışan görevlilerle 'indirim anlaşması' yaptı. Bu şekilde patronlar, beğendikleri ürünün indirime girip girmeyeceği bilgisini aldı. Zenginler, yüzde 70 indirim mesajını alır almaz da ürünleri ayırttı. Bu yöntem sayesinde, servetleriyle adlarından söz ettiren bazı zenginler, lüks mağazalardan daha ucuza alışveriş yapmaya başladı. Patronların, indirimi "fısıldayan" çalışanları da mükafatlandırdığı ortaya çıktı. İşadamlarının indirim kurnazlığı, "Demek insan böyle zengin oluyor" yorumlarına yol açtı.

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