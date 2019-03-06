Jilete kırmızı kart

Diyarbakır 'da oynanan Amedspor - Sakaryaspor maçında olaylar çıktı. Amedspor'un kaptanı Mansur Çalar'ın, maç sırasında eline gizlediği jilet benzeri kesici bir aletle, rakip takımın 4 futbolcusunu yaraladığı iddiası ortaya atıldı. Sporcuların şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

İddiaları yalanlayan Çalar, teknik direktör Mehmet Budakın tarafından Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının kadrosuna alınmadı. Budakın, "Görüntüleri izledim. Adamın elinde bir şey yok. Mansur, karşı karşıya kaldığı linç girişimi ile bir hayli yıprandı. Morali alt üst oldu. Dinlensin, toparlansın diye onu kadrosuna dahil etmedim" açıklamasını yaptı.