Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında düzenlenen canlı yayında gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiriyor. Başkan Erdoğan, 31 Mart neden beka seçimi, Cumhur İttifakı ne vadediyor, ekonomi üzerinden yapılan operasyonlara karşı hamleler neler, tanzim satışlar amacına ulaştı mı, Suriye meselesi, Pakistan-Hindistan gerilimi ve Amerika'yla ve Avrupa'yla ilişkileri gibi başlıklara ilişkin kritik açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum. 100'ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın. Daha da öte bu bölgeye 23 bin TIR silah, mühimmat, araç gereç geldi. Peki Irak'tan bunlar kime geldi YPG'ye PYD'ye geldi. Bunlar PKK'nın yan kolu. Bunlar bu mühimmatı nerede kullanıyor Kuzey Suriye'de kime karşı bize karşı kullanıyor. Bizim bir Cerablus, bir Afrin operasyonumuz olduysa bunun sebebi açılan terör koridaronu beka sorununu ortadan kaldırmak için yarma harekatı yapıp Zeytin Dalı Harekatı ile o işi yok etme yoluna gittik. Biz Kobani'de bile oradaki Kürt kardeşlerimizi Türkiye'de kabullendik ve hala onlara ev sahipliği yapıyoruz.

"BAY KEMAL PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ SAYMIYOR"

Bay Kemal PKK'yı da terör örgütü saymıyor. Kandil'de şuan ki ittifaka her türlü destek veriliyor. Terör örgütü saldırılarında yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesini görmezden geliyor.

CHP, İYİ Parti Doğu'da doğru düzgün miting bile yapamıyor. O ittifakla oraları tamamıyla terör örgütünün desteklediği HDP'ye teslim etmiş vaziyetteler. Biz her yerde varız. Cumhur İttifakı olarak da bunu dayanışma şeklinde sürdürüyoruz.

"BUNUN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ DİYARBAKIRDIR"

Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız. Ne denli faydalı olduğunu yaşayarak gördük. Biz belediyelere destek veriyor muyuz veriyoruz. Bu Kandil'e gönderiliyorsa veya teröristlere destek olarak verenlere iyi yapıyorsunuz aynen yolunuza devam edin mi diyeceğiz hayır. Hemen işlem başlatıp kayyumlarımızı atayacağız. Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Yakın zamanda gidip gördüyseniz bütün caddeler ışıl ışıldır, dört gidiş dört geliş yollar vardır. Gençliğin rahatlıkla oturduğu oralarda birbirleriyle sohbet ettiği kafeteryalar oluşmuştur. Öbür yanda Dicle piknik alanları oluşmuştur. Kurşunlu Camii inşa edilmiştir. Sur içi denilen bölgeler elden geçirilmiştir. Buralar kentsel dönüşümle yeniden sahiplerine yapılarak teslim edilmiştir. Şırnak aynı şekilde Van aynı şekilde Hakkari aynı şekilde bütün bölgede değişim dönüşümler kayyumların gayretleri ile bugünkü hale gelmiştir. Bunlar sizin de aracılığınızla milletimize gösterilmesi büyük önem arz ediyor.

Bay Kemal yalancı. Bu da ondan yalanı iyi kaptı .O ne diyorsa o da onu diyor. Meral Hanım Tayip Erdoğan'ın nasıl giri olduğunu bilir. Meral Hanım yalancıdır. Bir ara genel başkanlıktan ayrılıyorum dedi. Tayyip Erdoğan halkı terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Kürdistan'ı çok seviyorsan buyur Kürdistan'a git.