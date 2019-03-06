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  • 06.03.2019 20:18
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 20:24

'dan Bayraktar İHA açıklaması! Yakında başlayacak...

Devlet Başkanı , 'den satın alınan Bayraktar TB2 tipi (İHA) kompleksinin ülkesinde test edileceğini bildirdi.

Ukrayna açıkladı! Yakında başlayacak...

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanı () ile teslimatı konusunda anlaşmaya vardığımız Bayraktar 'nın testi yakında gerçekleştirilecek." dedi.

, ocak ayında Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin 'ya satış anlaşması kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 tipi İHA üretilecek ve araçlar 1 yıl içinde teslim edilecek.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

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