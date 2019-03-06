Son dakika gelişmesine göre, Antarktika'da bilim araştırması yapan Türk bilim insanları yurda dönüş yaptılar. Dönüş yapan heyeti, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı.
Son dakika gelişmesine göre, Antarktika'da bilim araştırması yapan Türk bilim insanları yurda dönüş yaptılar. Dönüş yapan heyeti, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı.
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