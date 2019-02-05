Türkler, tarihi bir adım attı. '3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekip, 29 Ocak'ta Antarktika'ya gitmek üzere yola çıktı. 17 kişilik ekip, 30 saat süren yolculuğun ardından güney yarım kürede yerleşimin olduğu "en son nokta" olan Şili'nin Puerto Williams şehrine ulaştı.







Burada 2 gece konaklayan ekip, 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika'nın King George Adası'na vardı. Türk ekibi, kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamaları için ayaklarını suda temizleyerek karaya ayak bastı. Toplam 5 uçuş gerçekleştiren ekip, ağırlığı 1.5 ton olan 46 parça bagajı beraberinde taşıdı. Türk ekibi, 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Betanzos isimli araştırma gemisine zodyak botlarla ulaştı. Ekip, lojistik ve bilimsel faaliyetlerine ilişkin toplantı yaptı.







Araştırma ekibinde yer alan dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen "Bilim çalışmasının bir parçası olmak büyük bir gurur" dedi.









Antarktika'ya giden Türk ekibi, 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine yerleşti.