Başkan Erdoğan'dan S-400 açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "S-400 konusunda bu işi bitirdik biz" ifadesidni kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

RUSLAR'LA ANLAŞTIK BU İŞ BİTTİ! BELKİ S-500'E GİRECEĞİZ

S-400 konusunda bu işi bitirdik biz. Kredi şartlarından, ortak üretime varıncaya kadar bunlar konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı, bitti. Geri dönüş asla olamaz. Bu ahlâki olmaz. Bu ahlâksızlık olur. Kimse bize tükürdüğümüzü yalamasını istemesin. Biz farklı siyasiyiz. Patriotları Obama döneminde konuştuk. Sayın Trump'la konuştuk. Biz hala verebiliyorlarsa verin dedik. Şartlar, kredi, ortak üretim uygunsa tabii. Ortak üretim, teknoloji, kredi şart. Ben size vereyim ama anahtar bende olsun, kusura bakma. Böyle bir şey olmaz, bunlar tarih oldu. Biz S-400'de anlaştık. Belki S-500'e gireceğiz. Ruslar S-400 konusunda bize gönderimini Temmuz'da yaptılar. İnşallah ilk partiyi Temmuz'da alacağız.