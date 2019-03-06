Son anket yayınlandı! Yerel seçim anketlerinde son durum | İşte son anket sonuçları

31 Mart 2019'daki seçimlere bir aydan az bir zaman kala, araştırma şirketleri de anketlerini yayınlamaya devam ediyor.
CUMHUR İTTİFAKI 5 BÜYÜKŞEHİRİN 3'ÜNÜ ALIYOR
ORC Araştırma'nın İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Antalya için yaptığı anketlere göre; İstanbul'da Binali Yıldırım, Adana'da Hüseyin Sözlü, Antalya'da Menderes Türel kazanıyor.
Anket sonuçlarında Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen önde gözükürken, İzmir'de ise Tunç Soyer önde duruyor.
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