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Son anket yayınlandı! Yerel seçim anketlerinde son durum | İşte son anket sonuçları

31 Mart 2019'daki seçimlere bir aydan az bir zaman kala, araştırma şirketleri de anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma'nın anket sonuçlları yayınlandı. Peki, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Antalya için yayınlanan anket sonuçlarına göre bu illerde hangi isimler seçimi kazanıyor? İşte 31 Mart yerel seçimleri öncesi açıklanan son anket sonuçları...

Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları

31 Mart 2019'daki seçimlere bir aydan az bir zaman kala, araştırma şirketleri de anketlerini yayınlamaya devam ediyor.


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ORC Araştırma'nın İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Antalya için yaptığı anketlere göre; İstanbul'da Binali Yıldırım, Adana'da Hüseyin Sözlü, Antalya'da Menderes Türel kazanıyor.

Anket sonuçlarında Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen önde gözükürken, İzmir'de ise Tunç Soyer önde duruyor.

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