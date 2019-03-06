Başkan Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;



"BU DÖRTLÜ ÇETEYE OSMANLI TOKADI VURMAYA VAR MIYIZ?"

"Kardeşlerim bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde millete efendilik yoktur. Hizmetkarlık vardır. Şimdi ne var? Zillet ittifakı. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet, dörtlü çete! Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

"YENİ REKORLARLA BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"

İstanbul'un dışında nerede olursa olsun İzmir-Ankara hepsini, tüm yakınlarınızı aramak suretiyle bu coşkuyu, bu seçimin önemini anlatmanızı istiyorum. Yüksek rekorlarla yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız buna inanıyorum. Onun için sizden söz almak isterim. Merhum Turgut Özal'ın memleketine de ancak bu yakışır.

MECLİS'TE RUMLAR GİBİ KONUŞUP RUM GAZETELERİNE MANŞET OLUYORLAR

Muhalefet 31 Mart seçimlerini basit göstermeye çalışıyor. Bunun sıradan, basit bir seçim olduğu algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ne teröristleri yok etmek gibi bir dertleri var. Ne de güvenlik tedbirlerine ilişkin bir projeleri var. Sınırlarımıza gelen TIR'lar dolusu silahlardan hiç bahsetmiyorlar. Güç mücadelelerinden, dünyada olup bitenlerden haberdar değiller. Çoğu zaman attığımız stratejik adımlardan bile rahatsız oluyorlar. Tarihimizde ilk kez doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. Rumlara ve diğer ortaklarına rağmen bunu yapıyoruz. Bunu bile engellemeye çalışıyorlar. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı şeyleri konuşup onların gazetelerine manşet oluyorlar.

CHP İHANET ÇİZGİSİNDE BİR KOÇ BAŞI OLDU

Cehaletle gaflet ve ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Burada en ufak bir yanlışta ihanet tarafına kayıverirsiniz. CHP cehalet ve gaflet, gaflet ve ihanet arasında gidip gelmektedir. Biz toparlanmalarını beklerken çok büyük savrulmalar yaşıyorlar. Bugün CHP milli irade düşmanları tarafından bir koç başı olarak kullanılan bir aparata dönmüştür.

BU ADAM KORKAK, BU ADAM PISIRIK

Bugün CHP tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşamaktadır. 15 Temmuz gecesi 23.15 Atatürk Havalimanı'nda darbecilerle anlaşarak tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi'ne giden sensin Bay Kemal. 01.15'te ben, damadım, eşim, kızım, torunlarımla Atatürk Havalimanına indim. On binler orada. Bay Kemal 2 saat önce tankların arasından geldi geçti dediler. Bu adam korkak, ürkek, pısırık. Şimdi de terör örgütünün başındakileri yanına aldı. Bakınız Güneydoğu'da, Doğu'da Bay Kemal hiçbir yerde yok İstanbul'da falan da terör örgütünün desteklediği HDP oralarda yok. 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. Ülkemiz için tehdit oluşturmadığını iddia ediyor.

PKK'YI KANARYA SEVENLER DERNEĞİ Mİ ZANNEDİYORSUN?

"YPG Türkiye'ye saldırmaz" diyen Kılıçdaroğlu acaba bu terör örgütünü kanarya sevenler derneği mi zannediyor? Şehit edilen vatandaşlarımızı, yakılan, füze atılan köylerimizi, taciz atışlarını da mı görmedin bay Kemal? Hiçbir şeyden haberin yok mu? YPG roketlerinin camiide şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin?

Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz, bu kadar uzakta bir muhalefet partisi dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz. Altını çizerek söylüyorum Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır.

TABANLARI BU KİRLİ İTTİFAKTAN RAHATSIZ

Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz, bu kadar uzakta bir muhalefet partisi dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz. Altını çizerek söylüyorum Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır. Pensilvanya ve Kandil ile geliştirilen bu yakınlaşmanın bilhassa CHP seçmenini ciddi biçimde rahatsız ettiğinin farkındayım. Bölücü örgüt uzantılarına verdiği desteği bazıları görmezden gelse de tabanları bunu görüyor. İnşaAllah bu kardeşlerim 31 Mart günü sandıkta parti yöneticilerine gerekli ikazı yapacaklar.

ÖNCEDEN YURTDIŞINA HASTA GİDERDİ! ŞİMDİ TÜRKİYE'YE TEDAVİ OLMAYA GELİYORLAR

Bunlar hastanelerde hastalarımızı rehin aldılar rehin! Şimdi bu partilere gönül veren kardeşlerim 31 Mart'ta gelin bu oyunu kökünden bozalım. Önceden sağlık hizmetlerimiz için yurtdışına gidiliyordu. Şimdi yurtdışından Malatya'ya hasta geliyor. Tedavisi için.