

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "YPG bize mi saldıracak" şeklinde açıklama yaparak terör örgütüne kol kanat germesine sert tepki gösterdi.



İşte Erdoğan'ın o ifadeleri:

Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum. 100'ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın. Daha da öte bu bölgeye 23 bin TIR silah, mühimmat, araç gereç geldi. Peki Irak'tan bunlar kime geldi YPG'ye PYD'ye geldi. Bunlar PKK'nın yan kolu. Bunlar bu mühimmatı nerede kullanıyor Kuzey Suriye'de kime karşı bize karşı kullanıyor. Bizim bir Cerablus, bir Afrin operasyonumuz olduysa bunun sebebi açılan terör koridaronu beka sorununu ortadan kaldırmak için yarma harekatı yapıp Zeytin Dalı Harekatı ile o işi yok etme yoluna gittik. Biz Kobani'de bile oradaki Kürt kardeşlerimizi Türkiye'de kabullendik ve hala onlara ev sahipliği yapıyoruz.



BAY KEMAL PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ SAYMIYOR

Bay Kemal PKK'yı da terör örgütü saymıyor. Kandil'de şuan ki ittifaka her türlü destek veriliyor. Terör örgütü saldırılarında yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesini görmezden geliyor.

CHP, İYİ Parti Doğu'da doğru düzgün miting bile yapamıyor. O ittifakla oraları tamamıyla terör örgütünün desteklediği HDP'ye teslim etmiş vaziyetteler. Biz her yerde varız. Cumhur İttifakı olarak da bunu dayanışma şeklinde sürdürüyoruz.