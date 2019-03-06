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  • 06.03.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 22:15

ile arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve 'nın ilçesinden gözaltına alınarak 'a getirilen şüpheli 'in tutuklanmasına karar verildi.

FETÖ ile A. Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve 'nın ilçesinden sahte kimlikle yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli , emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Berker'i "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "nitelikli " suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin örgüt üyesi (İmam Kardeşler Grubu) olduğu, örgütün siyasi partiler ve cemaatlerle olan bağlantısını yönetenlerden olduğu, örgütün karargahında nöbet tuttuğu, örgüte kız eleman kazandırmada görevli olduğu ve örgütte turnikeye giren şahsılar arasında bulunduğu belirtildi.

Örgüt adına yurt dışında faaliyette bulunduğu belirtilen şüpheli Berker'in, / örgütü ile Adnan Oktar arasında irtibatı sağlayan kişilerden olduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin örgütün sempatizanları ile görüştüğü, onların adına kayıtlı olan taşınmazları hisse karşılığında sattıkları ancak örgüt sempatizanlarına hisselerini vermeyerek mağdur olmalarına sebebiyet verdiği, buradan elde ettiği geliri de örgüte aktardığı, örgütün kanalında program yapan şüphelinin 5 müştekiye yönelik "cinsel saldırı" suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılığın talebini değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Berker'in tutuklanmasına karar verdi.

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