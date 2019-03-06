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: Emniyet bizde olmalı

Emniyet bizde olmalı
Milli Savunma Bakanı , ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, görüşmede Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede / terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin tarafından sağlanmasının gerekliliği vurguladı.

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