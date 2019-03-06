Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, görüşmede Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliği vurguladı.
- Güncel
- 06.03.2019
- Gazete
Hulusi Akar: Emniyet bizde olmalı
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