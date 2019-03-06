İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız." dedi. Bakan Soylu, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

PKK'YA ORTAK OPERASYON

Şöyle bir iş yaptık. Bizim duvar çekmemiz konusunda hiçbir problem çıkartmadılar ki İran katı düşünceye sahiptir. Bu bir güvenlik duvarı. Ama orada her zaman bir sınır mücadelesi var. Ama şu anda tık tık gidiyoruz. Geçen gün İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. Ve inşallah İran ile birlikte operasyon yapacağız. Bunu ilk kez söylüyorum. Ve bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari olarak bir çok değerlendirmemiz söz konusu.



ÖNEMLİ ORANDA AZALDI

Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı." dedi.



Dün akşam bir kız teslim aldık. Bir terörist tecavüz etmiş, kadını dövmüş, oradan kaçmış. İğrenç işler var ya... 8 Mart dünya kadınlar günü için PKK'lılar sokağa çıkarlar...

Ayn El Arab'da en son gelen fotoğraf var. Böyle bir şey var mı Allahınızı severseniz? Bunlar 14-15 yaşında kız çocukları, lanet olsun.

Bir video var göstersek Türkiye'nin içi parçalanır. Bu ahlaksız örgüte destek olanlar, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz.

Murat Karayılan'a çağrı yapıyorum. 2018'de de şehitler kataloğu çıkarıyor. Yine çıkarsın. Sözde şehitler... Niye çıkartmadılar? Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor. En son 3 gün önce kadın yöneticilerinden bir tanesinin bir telsiz konuşması var. Yani orada tamamen üst üste konulan ve içinden çıkılamayacak durumun tespitler söz konusu. İlk kez böyle yakaladık.



DHKP/C AÇIKLAMASI: ÖTESİ VAR ONU DA BEKLEYİN

Burada bir başlık vermeyi unuttum. Bu da DHKP/C. Geçen söyledim, ya ölüdür ya tutuklu. Bunun daha da ötesi var; onu da bekleyin.