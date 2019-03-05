PKK'dan kaçan kadın terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kampında kaçan kadın terörist dün gece saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na geldi. İsmi açıklanmayan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın terörist, ifadesi alınmak üzere Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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