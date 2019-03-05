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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 10:50

'dan kaçan kadın terörist teslim oldu

Terör örgütü 'nın 'ın kuzeyindeki kampında kaçan kadın terörist 'ın ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'dan kaçan kadın terörist teslim oldu
'ın kuzeyindeki terör örgütü 'nın kampında kaçan kadın terörist dün gece saatlerinde 'ın ilçesinde bulunan 'na geldi. İsmi açıklanmayan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın terörist, ifadesi alınmak üzere Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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