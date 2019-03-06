TURKUVAZ Medya Grubu ve VakıfBank ana sponsorluğunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmasını KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı.
Bayraktar, "Kadınlar Günü kadını çiçeğe, böceğe benzetme; kadını öve öve bitirememe günü değildir. Kadın hatalarıyla ve sevaplarıyla insandır. Kadın sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun bel kemiğidir" dedi.
Sabah Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman da "Şirket çalışanlarımızın yüzde 35'ini kadınlar oluşturuyor. Medya gücümüzü Anadolu'da birçok kadına ilham vermek için kullanıyoruz" diye konuştu. Moderatörlüğünü atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın yaptığı 'Siyasette Kadının Gücü' oturumunda ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, "Cumhurbaşkanımız'ın vizyoner, yeniliklere açık, gençlere ve kadınlara şans veren yapısı bizim için çok önemli" diye konuştu.
Oturumlarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sabah yazarı Hilal Kaplan, sanatçı Ajda Pekkan ve oyuncu Hülya Koçyiğit de konuşma yaptı.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın açılışını yaptığı zirvenin konuşmacıları arasında Ajda Pekkan ve Hülya Koçyiğit de yer aldı.
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